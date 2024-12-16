Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre oyun, beğeniyle izlendi.

“Beni Macbeth Me” müzikali 20 ve 27 Aralık, 17, 24, 31 Ocak ile 21, 28 Şubat Cuma günleri saat 20.30’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenmeye devam edecek.

16 yaş üstü seyircinin kabul edildiği oyunda, bilet fiyatı 200 TL olarak belirlendi. Biletler, online olarak www.kıbrısbiletcim.com web sitesinden, ayrıca mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’ndan alınabilecek.

Kadrosunda Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Özbuğa’nın yer aldığı oyunun, müzik uygulamasında Arda Aygün, ışık tasarım uygulamada Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamada Cem Taşlıovalı, kostüm tasarımında ise Ebru Öztürk yer alıyor. Oyunun dans ve koreografisi Bahar Hacımehmet’e, oyun şarkıları kayıt mix&mastering Mehmet Ali Akçal’a, final şarkısı piyano kaydı ise Mehmet İzbul'a ait…