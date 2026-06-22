HIV virüs taşıdığı ve Lefke bölgesinde çok sayıda kişiye bu virüsü bulaştırmış olabileceği söylenen isminin baş harfleri S.B., ilk kez konuştu.

Günlerdir sosyal medyada ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldığını belirten 25 yaşındaki kadın, maruz kaldığı linç kampanyasının kendisini yaşamına son vermenin eşiğine getirdiğini söyledi. Türkiye vatandaşı olan ve şu an Türkiye’de bulunan S.B., “Ben eskort değilim. Kıbrıs’a çalışmak için geldim. Para biriktirip hayatımı düzene koymak istiyordum. Hatta ileride eğitimime devam etmeyi planlıyordum. Ancak hakkımda yazılanlar yüzünden bütün hayallerim yıkıldı” dedi.

“ÖĞRENİNCE TEMAS ETMEDİM”…

Şubat ayında çalışma izniyle ülkeye geldiğini anlatan S.B., ilk sağlık kontrollerinde HIV test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Sonucun ardından derhal tedavi sürecine başladığını ifade eden genç kadın, bu süreç boyunca kimsenin sağlığını riske atacak bir davranışta bulunmadığını belirtti. S.B., daha sonra özel bir hastanede yeniden test yaptırdığını ve burada farklı bir sonuç aldığını ileri sürdü. “Yeniden test yapıldı. Bana sonucun negatif olduğu söylendi. Devlet Hastanesi’ndeki işlemlerimi tamamlayabileceğim ifade edildi.”

HASTANE SÜRECİ…

Devlet Hastanesi’nde yaşadığını iddia ettiği olayların kendisini derinden etkilediğini belirten S.B., enfeksiyon servisindeki görüşmesini unutamadığını söyledi. “Randevu alıp elimdeki raporlarla gittim. Önce uyruğumu sordu. Daha sonra bana sert bir tavırla Türkiye’de tedavi olmam gerektiğini söyledi. O an kendimi istenmeyen biri gibi hissettim.” Tedavi sürecinde ilaçlara ulaşmak için büyük çaba harcadığını da belirten genç kadın, reçete edilen ilacı bulabilmek için çok sayıda eczane dolaştığını anlattı.

“ÇARESİZ HİSSETTİM”…

Mayıs’ta yeniden kan verdiğini ve sonuçları beklediğini kaydeden S.B., sınır dışı edilme sürecini şöyle özetledi: “Bana birkaç eşya almamı söylediler. Pasaportumu istediler. Daha sonra amirleri telefonda deport edildiğimi söyledi. Elimdeki raporları göstermeme rağmen 10 Haziran’da beni bir çöpmüşüm gibi gemiye bindirdiler.” Genç kadın, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Hayatım boyunca bu kadar çaresiz hissetmedim. Hakkımda oluşturulan algı yüzünden çok ağır bedeller ödedim. Beni yargılayanlar bir kez olsun ne yaşadığımı sormadı. Hayatımı elimden aldılar. Hayallerimi elimden aldılar. Ben sadece adil davranılmasını istiyorum.”