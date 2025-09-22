Haravgi, Rum Muhaceret ve Uluslararası Koruma Müsteşarlığı’nın Rum Yönetimi Başkanlığı’nın “X” platformu üzerinden aktardığı verilere dayandırdığı haberinde, Ocak-Ağustos 2025 döneminde Sığınma Dairesi’nin 8 bin 546 karar verdiğini, verilen kararların yüzde 95’inin yani 8 bin 123’ünün olumsuz olduğunu yazdı.

Habere göre sığınma başvurusunu çeken veya koruma statüsü iptal edilen Suriye vatandaşlarının sayısının 4 bin 112 olduğu, bunlardan 3 bin 541’inin ülkelerine geri gönderildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’tan ayrılan üçüncü ülke vatandaşı sayısı 2022’de 2 bin 358 iken Ocak-Ağustos 2025’te 9 bin 33 olduğu, düzensiz göç ile ülkeye gelen kişi sayısı 2022’de 9 bin 307 iken Ocak-Ağustos 2025’te bu sayının yüzde 67 azalarak bin 606’ya düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2022’de bin 890 kişinin kaldığı “Purnara” göçmen kabul merkezinde Ocak-Ağustos 2025’te kalan kişi sayısının 266 olduğu bilgisi de verildi.