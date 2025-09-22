İsrail Diaspora Bakanı Amihay Şikli’nin iki Rum bakanlığına, Güney Kıbrıs’ta duvarlardan İsrail karşıtı slogan ve grafitilerin silinmesi talebiyle gönderdiği elektronik posta üzerine İçişleri Bakanlığı’nın Rum Belediyeler ve Muhtarlar birliklerine emirname göndermesi Rum iç cephesinde siyasi savaş çıkardı.

Fileleftheros haberi “Şikli Yüzünden Kıbrıs’ta Siyasi Manzara Gazze’ye Döndü… İçişleri Bakanlığı’nın Sloganların Silinmesi Genelgesi Yüzünden DİSİ-AKEL Açıklama Savaşı” başlığıyla aktardı.

Şikli’nin ilgili talebi içeren elektronik postayı Rum İçişleri ile Adalet ve Kamu Düzeni bakanlıklarına gönderdiğini belirten gazete İçişleri Bakanlığı’nın da 11 Eylül’de Belediyeler Birliği ve Muhtarlar Birliği’ne şu genelgeyi gönderdiğini aktardı:

“İsrail Diaspora Bakanlığı’nın İçişleri ve Adalet ve Kamu Düzeni bakanlıklarına gönderdiği 11 Eylül 2025 ve ‘Kıbrıs’ta antisemitizm ve nefrete tahrik ile mücadele faaliyetlerinin güçlendirilmesi’ konulu elektronik mesaj gönderdi. İsrail Diaspora Bakanlığı’nın Başkanlık Diplomatik Ofisi aracılığıyla iletilen yukarıdaki konuyla ilgili mesajını ve Bakan’ın, belediye ve köylerdeki bu tür sloganların derhal temizlenmesi direktifini sizlere iletme emri aldım.”

Habere göre AKEL, Şikli’nin mektubu üzerine genelge gönderilmesini “ülkeyi Netanhahu rejimi mi yönetiyor?” sorusunu sorduğu ve bunu, “Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğe karşı takınılan tavrı” ayıplayarak Hristodulidis’i “suçlu Netanyahu rejimine karşı itaatkar tavrını” kınadığı bir açıklama yayımladı.

DİSİ AKEL’in açıklamasına “seçici ve ideolojik tek taraflılığı ne içteki diyaloğa ne de ülkenin uluslararası görüntüsüne yardımcı oluyor.” diyerek cevap verdiği AKEL’i, bugün eleştirdiği elektronik posta Filistin tarafından gelseydi yine de açıklama yapıp yapmayacağını sordu.

AKEL’den DİSİ’ye cevap gecikmedi. Yeni bir açıklama yayımlayarak “Hristodulidis hükümetine yönelttiği eleştiriden neden bu kadar rahatsız olduğunu” sorduğu DİSİ’yi “Netanyahu’nun üzgün kuklası” olarak niteledi. DİSİ’ye ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, yabancı bir ülkenin belediye ve köylerine emir göndermesiyle Rum yönetimine hakaret edilmesini kabul edip etmediğini de soran AKEL açıklamasında şu soruları da yöneltti:

“Devletimizin itibarına en küçük bir saygıları bile yok mu? İsrail’in Gazze’de öldürülen çocuklarla ilgili grafitinin antisemitizm olduğu, Filistin bayrağının ve soykırıma son verilmesi isteğinin antisemitizm olduğu propagandasını hangi yasa ve hangi mantıkla kabul ediyorlar?”

Haravgi haberi manşetten “Faşist Katil Netanyahu’ya Ne Borcunuz Var?... Hükümet ve DİSİ Duvarlardaki Sloganlar Konusunda İsrail’in Hoparlörü” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas’ın imzasını taşıyan açıklamada “ölü sayısının 60 bini aştığı ve bütün dünyanın soykırım karşıtı mitinglerle sarsıldığı bir dönemde “faşist katil Netanyahu’nun kuklası olmakla” suçlanan DİSİ’ye “Netanyahu’ya ne borcunuz var.” sorusu da yöneltildi.

Aynı gazete Rum Belediyeler Birliği Başkanı ve Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın İsrail’in Rum tarafında duvarlardaki slogan ve grafitilerin silinmesi için yaptığı müdahale üzerine “tavsiye kabul etmeyiz” vurgusu yaptığını yazdı.

Habere göre Viras, Rum tarafındaki yerel yönetimlerin ve yerel yönetim haritasının, yerel yönetimlerin özerkliğinin temel ve tartışma konusu olmayan bir ilke olduğu Avrupa mevzuatına ve Avrupa Konseyi mevzuatına tabi olduğunu bu nedenle hiçbir üçüncü merciden, daha çok da yabancı bir ülkeden tavsiye kabul etmediklerini belirtti.

Belediyeler olarak şiddet ya da kin söylemi içeren sloganlar gördüklerinde, hiçbir dış müdahale gerekmeden bunları temizlediklerini de belirten Viras “Aynı zamanda, ifade özgürlüğü de tartışmasızdır” dedi.



