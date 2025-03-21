Bekirpaşa Lisesi’nde bir öğrencinin türbanla sınava girmek istemesinin sınavlar iptal edildi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem “Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişiklik meşrulaştırmak isteniyor. Laik Anayasa’ya saldırılıyor” dedi.

Eylem, Disiplin Tüzüğü'ndeki değişikliğin ne kıyafet ne de özgürlüklerle ilgili olduğunu vurgularken, bu değişikliğin laik ve çağdaş anayasa ile çelişen bir saldırı olduğunu dile getirdi.

Eylem, bu olayların stratejik bir şekilde Disiplin Tüzüğü'ndeki değişikliği meşrulaştırma amacı taşıdığını ve aynı zamanda laik anayasaya yapılan bir saldırı olduğunu ifade etti.

ÖĞRETMENLER BUGÜN YİNE EYLEMDE

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) eğitimde yapılmak istenenleri protesto etmek amacıyla bugün saat 13.30'da Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

Tüm halkı Eğitim Bakanlığı önüne davet eden KTOEÖS, konuyla ilgili, "Laik Eğitim ve Laik Toplum Yapımızı Korumak için Mücadelemizi Sürdüreceğiz!" açıklamasını yaptı.

"Dayatmalara, Yoksullaştırmaya ve Yobazlığa Geçit Yok" sloganıyla gerçekleşecek eyleme, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın yanı sıra, bazı sendika ve siyasi partiler de destek verecek.