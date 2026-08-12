KIBATEK’ten yapılan açıklamada, Mundus Artium Press tarafından yayımlanan kitabın, Turan’ın şiirlerinin bugüne kadarki en kapsamlı İngilizce seçkisi olduğu belirtildi. Eserin İngilizce çevirileri Betül Küre, Baki Yiğit ve Cem Akaş tarafından yapıldı.

Açıklamada Turan’ın kitabının önsözünü kaleme alan Mundus Artium Başkanı Gjekë Marinaj’ın, edebiyat kariyeri 40 yılı aşkın bir süreye yayılan Turan’ın şiirlerinin kişisel bellek ile toplumsal sorumluluk, yerel ezgiler ile metropol huzursuzluğu arasındaki gerilimleri bir araya getirdiğini ifade ettiği kaydedildi.

Seçkide İstanbul, Ankara, Kars, Seul, Frankfurt ve Zonguldak gibi farklı coğrafyalara uzanan şiirler yer aldığı kaydedilen açıklamada, kitapta ayrıca Elmas Şahin’in, Turan’ın şiirlerini T. S. Eliot’ın modernist kent poetikasıyla ilişkilendiren bir sonsözünün yer aldığı belirtildi.

- Metin Turan hakkında

1966’da Kars’ın Kağızman ilçesinde doğan Metin Turan’ın bugüne kadar, iki dilli “The Lyrical Cloud” dahil yedi şiir kitabı yayımlandı.

Şiirleri 15’ten fazla dile çevrilen Turan, Türk Folkloruna Hizmet Ödülü, Ruşen Hakkı Şiir Ödülü, Pertev Naili Boratav Halkbilimi Ödülü, Özkan Mert Şiir Ödülü, Dil Derneği Ödülü ve Uluslararası Changwon Edebiyat Ödülü’nün de aralarında bulunduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.