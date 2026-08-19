Almanya Bundesliga'nın başlamasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalarına devam ederken, son şampiyon Bayern Münih de hazırlık maçlarını sürdürüyor.

Dev kulüp, özel maçta Heidenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken, 61. dakikada Saibari'nin yerine oyuna dahil olan Jamal Musiala, futbolseverleri bir kez daha korkuttu.

OYUNA GİRDİ, BAYILDI

Alman futbolcu, oyuna girdikten 7 dakika sonra bayılarak yere yığıldı.

Karşılaşmanın hakemi hemen maçı durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

İki takım oyuncularının kurduğu çember arasında ilk tedavisi yapılan Musiala'nın kısa süreliğine bilincini kaybettiği öğrenildi.

Bir süre tedavisi devam eden yıldız futbolcu daha sonra ayağa kalktı ve ağır adımlarla oyun alanını terk etti.

Jamal Musiala, 69. dakikada yerini Kiala'ya bıraktı.

Musiala, Bayern'in Leipzig ile oynadığı maçta da oyuna 69. dakikada dahil olmuş ve son 10 dakikaya girilirken bayılmıştı.

Genç futbolcu, 86. dakikada yerini Sapoko Ndiaye'ye bırakmıştı.