BAÜ’den verilen bilgiye göre, BAÜ İngilizce öğretiminde yenilikçi yaklaşımların ve mesleki gelişimin işlendiği “Ulusal A’dan Z’ye ELT (İngilizce Öğretimi)” Konferansına bu yıl da ev sahipliği yapıyor.

Konferans, 3 Mayıs Cumartesi 09.00–18.00 arasında Üniversite kampüsünde yer alacak.

KKTC’de görev yapan tüm İngilizce öğretmenlerinin bir araya getirilmesi hedeflenen organizasyonda, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı koyma amaçlanıyor.

Konferans hakkında detaylı bilgi ve katılım formu baucyprus.edu.tr sitesinden indirilebilir.