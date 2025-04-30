KSP’den yapılan açıklamada, “Bir yanda üretimde otomasyon hızla ilerlerken, diğer yanda emperyalist güçler üretici güçleri savaşlarla yok ediyor. Bu tablo, sancılı da olsa, komünist toplumun kaçınılmaz olarak doğacağını gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yapay zekâ ve otomasyonun üretimde büyük bir ilerleme sağladığına dikkat çekilerek, “Bir yanda üretimde ciddi bir teknolojik gelişim yaşanırken, diğer yanda emperyalist burjuvazi üretici güçleri barbar savaşlarla yok etmektedir. Bu çelişki, sancılı da olsa komünist toplumun kaçınılmaz olarak doğacağını göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

KSP, komünizmin teknolojik altyapısının hazır olduğunu belirterek, mevcut kapitalist-emperyalist düzene karşı tek gerçek alternatifin komünizm olduğunu savundu.

İçinde bulunulan koşulların sorumlusunun, Stalin sonrası komünist harekete sızan ihanet olduğu öne süren ve bu ihanetin solcu, sağcı ve ortacı unsurlar eliyle gerçekleştiği belirten KSP, bu unsurların etkisiz hale getirilmeden barbarlığın süreceğini ileri sürdü.

“Ya işçiler kendi komünizmlerini kuracaklar ya da barbarlık daha da derinleşerek devam edecek” diyen KSP, tüm ulusların komünizm yoluna girmesi ve ortak bir dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada ABD, Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Japonya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan “barbarlığın merkezleri” olarak nitelendirilirken, Rusya ve Çin’in de bu emperyalist bloğa uyum sağlama çabasında oldukları ifade edildi.

- “Tüm dünya işçileri birleşmeli”

Parti, tüm dünya işçilerini enternasyonal dayanışma içinde birleşmeye ve küresel ölçekte komünist mücadeleyi büyütmeye çağırarak açıklamasını, “Yaşasın işçilerin enternasyonal birlik günü! Yaşasın Kızıl 1 Mayıs – uluslararası proletaryanın devrimci mücadele günü!” sözleriyle tamamladı.