Türkiye tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışı önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla törenle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımı tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı resmi törenle karşıladı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Binası’nda gerçekleşen resmi karşılamada, Tatar ve Erdoğan’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören kıtasını selamladı.

Resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışına geçildi. Kurdele kesimi öncesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça, adaya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe Türkiye Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini muhatap alması, ticaret yapması, limanlarını kullandırmasının mevzubahis dahi olamayacağını vurguladı.

25 bin 210 metrekarelik alana sahip Cumhuriyet Yerleşkesi'nde, Cumhurbaşkanlığı binası, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunduğunu dile getiren Erdoğan, 20 bin metrekare alanda inşa edilen Meclis binasında ise Başkanlık ve makamları, 157 kişilik genel kuru salonu, milletvekili makam odaları ve bakanlar için toplantı salonunun yer aldığını kaydetti.

Yerleşke içinde toplam 452 bin 428 metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi’nin yapımına devam edildiğini dile getiren Erdoğan, 5 bin 661 metrekarelik alanda ise 2 bin 252 kişilik Millet Camii’nin inşasının sürdüğünü belirtti.

Yerleşkenin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphaneleri’nin inşasına da başlandığını kaydeden Erdoğan, cami ile bu binaların inşasının aynı zamanda tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, artan huzurunu, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananların ellerinden geleni yaptığını dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yatırımcılara gözdağı vermekten Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin arasında nifak duvarları örmeye kadar tüm tuşlara birden basıyorlar. Bu topraklarda asırlardır kök salmış hoşgörü iklimini zehirlemek amacıyla mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynanıyor.

Biz bu oyunu ülkemizde özellikle kritik kavşaklarda defalarca gördük. Hayat tarzı kılık kıyafet mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya özellikle de bu siyasette gerilim tırmandırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır. Ama Kıbrıs Türkü kardeşlerim, o engin basiret ve ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır. Allah'ın izniyle hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının birliğinin beraberliğinin kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz.”

Sözlerine “Şunu kimse unutmasın: Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.” şeklinde devam eden Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma noktasında, 86 milyonun tamamının da kendileriyle aynı hissiyata aynı hassasiyete sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk'ünün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanların karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacağını vurgulayan Erdoğan, “Fitneciler, bozguncular, Kıbrıs Türk'ünün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, inşallah, garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacaktır.” dedi.

Kıbrıs Türkü'nün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça, adaya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe Türkiye Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni muhatap alması, ticaret yapması, limanlarını kullandırmasının mevzubahis dahi olamayacağını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

“Yüzyıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türkü’nü kendisine eşit görmeyen kibirli zihniyetin kendini garantör Türkiye ile denk görme ve gösterme çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini, şımarıkça davranarak çözümü tıkamanın faturasını, artık hiç kimse Kıbrıs Türkü’ne ödetemez. Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar iyi niyetinin kalıcı ve adaletli çözüm isteyen taraf olduğunu defalarca göstermiştir. Rum yönetiminin geçmişte alenen reddettiği federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebi Türk tarafını masaya hapsetmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmektir. İki devletli çözüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak vizyonudur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa Bundan böyle iki toplum arasında değil egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Biz de Kıbrıs meselesinin çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte bu istikamette gayretlerimizi sürdürüyoruz”

Son yıllarda, dayanışma içinde çalışarak, ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, şehircilikten sulamaya, tarımdan enerjiye her alanda çok büyük eser, hizmet ve projelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırıldığına işaret eden Erdoğan, “2024 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde 15,9 milyar liralık ödenek tahsis ettik. Bu seneki anlaşmayla rakamı yaklaşık 21 milyar liraya çıkardık.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ve altyapısının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini anlatan Erdoğan, “Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz.” dedi.

Şehircilik alanında da desteklerini artıracaklarını belirten Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde TOKİ Başkanlığı'mızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni sosyal konutlar kazandıracağız. Çöp sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Çevre Bakanlığı'mızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni bir atık su arıtma tesisi yapacağız. Tüm dünyada artık marka haline gelen sıfır atık hareketinin burada zemin kazanmaya başladığını görmekten memnunuz.” ifadelerini kullandı.

Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarını da büyük bir dikkatle takip ettiklerini anlatan Erdoğan, Türkiye olarak Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Cumhuriyet Yerleşkesi’ndeki yeni Cumhurbaşkanlığı makamında bir araya geldi.

Cumhuriyet Yerleşkesi açılış töreni için ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar, tören programı kapsamında görüşerek, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılış töreninin tamamlanmasının ardından alandan ayrılarak, TEKNOFEST KKTC’nin üçüncü gününde düzenlenen ödül törenine katıldı. Bu törende Tatar ve Erdoğan birer konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretinin ardından KKTC’den ayrıldı.