Gazimağusa’da basketbolun yeniden canlanmasına öncülük eden isimler, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’nun yanı sıra, Ada Spor ve Canbulat Spor kulüplerinden Ercan Beserler, Özge Garip ve Hasan Kasap’tan oluşan heyet, Başkan Uluçay’a spora ve gençliğe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, belediyenin özellikle ulaşım ve saha kullanımı konularında sağladığı desteklerin, kulüplerin başarılarında önemli pay sahibi olduğu vurgulandı. Heyet, kentte basketbolun geldiği seviye, gençler için sporun önemi ve spora erişimin kolaylaştırılması gibi başlıklar üzerine Uluçay ile görüş alışverişinde bulundu.

SOKAK BASKETBOLU FESTİVALİ YOLDA

Görüşmede ayrıca önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan bir Sokak Basketbolu Festivali için organizasyon çalışmaları da ele alındı. Festivalin, kentte spor kültürünün yaygınlaşmasına ve gençlerin katılımına büyük katkı sunması bekleniyor.

Basketbolun dünyada en çok takip edilen spor dallarından biri olduğu vurgulanan görüşmede, sivil toplum gönüllüleri olarak Kuzey Kıbrıs’ın ikinci büyük kenti Gazimağusa’da spora erişimi artırmak için çalışmaların süreceği belirtildi.