TBF yetkilileri ile antrenör lisansları konusu ele alındı

TBF Eğitim Genel Sekreteri Murat Özyer ve TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, KKTC Basketbol Federasyonu yönetimiyle birlikte ülkedeki mevcut antrenörlerin lisansların düzenlemesi yanında denklik alabilmelerinin önünün açılabilmesi yönünde çalışma yürüttü

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Türkiye Basketbol Federasyonu ile sağladığı kurumsal işbirliği meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda TBF Eğitim Genel Sekreteri Murat Özyer ve TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser geçtiğimiz günlerde ülkemize gelerek, federasyon yönetimi ile görüştü ve antrenör lisansları konusunda yürütülen çalışmalara katkı koydu.

LİSANSLAR VE DENKLİK ANA GÜNDEM MADDESİ OLDU

Özyer ve Eser iki gün boyunca KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, KKTC Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Tamer Bolat, Eğitim Koordinatörü Ahmet Şahinsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ülkedeki mevcut antrenörlerin lisansların düzenlemesi yanında denklik alabilmelerinin önünün açılabilmesi yönünde çalışma yürüttü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin e-devlete geçmesiyle KKTC'de görev alan antrenörlerin eğitimi, lisansları ve sertifikaların denkliği ile oluşan sıkıntılar konusunun masaya yatırıldığı 2 günlük çalışma süresinde ilgili konularla ilgili ilerlenecek yol haritası oluşturuldu.

ŞAHİNSOY: HAZIRLANDIĞIMIZ ANTRENÖR TALİMATNAMESİ İLE SÜREÇ BAŞLIYOR

Konuyla ilgili bilgiler veren KKTC Basketbol Federasyonu Eğitim Koordinatörü Ahmet Şahinsoy, yıllardır çözümü beklenen antrenör lisansları konusunda önemli adımlar atıldığını ve ülkemiz antrenörlerinin KKTC Basketbol Federasyonu lisansı yanında Türkiye’de denklik alabilmelerini sağlayacak bir antrenör talimatnamesi oluşturulduğunu söyledi.

Toplam 84 basketbol antrenörü bulunduğunu ve bunların 45’inin TBF’de kaydı olduğunu belirten Şahinsoy, hazırlanan talimatnamenin oluşturulmasıyla sürecin başlayacağını aktardı.



