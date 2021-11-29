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KKTCBF – TBF arasında yakın ilişki

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KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile İstanbul’da görüştü

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KKTCBF – TBF arasında yakın ilişki
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun İstanbul’daki binasında gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, TBF Başkanvekili Ömer Onan da yer aldı. Görüşmede KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in yanı sıra KKTC Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Metin Ersoy, Marka, Pazarlama ve Süper Lig Direktörü Uraz Şentürk ve Altyapı Ligleri Direktörü Ateş Farisoğlu da hazır bulundu.
Ziyarette, TBF ile KKTC Basketbol Federasyonu arasında hayata geçirmeye planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
KKTC Basketbol Federasyonu gerçekleşen temasla ilgili olarak önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgi paylaşacak.
 
 
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