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Basketbolda genel kurula doğru

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Basketbolda genel kurula doğru
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Basketbolda olağan genel kurul 26 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Divan başkanlığı yaptığı açıklamada genel kurulun 26 Eylül Çarşamba günü Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde saat 18.00’de yapılacağını açıkladı. Başkanlık için 26 EylüL salı günü 17.00’ye kadar aday olacak isimlerin divana başvurmaları istendi.
Öte yandan kulüpler dün öğleden sonra bir araya geldiler. Toplantıya başkan adayı olan Mehmet Doğanöz de katıldı. Adaylığı tüzüğe takılan Ali Tüzünkan da Mehmet Doğanöz ile ortak hareket ediyor.
 
 
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