Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

KKTC Basketbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde yapıldı. Tüzük gereği divan kurulunun oluşumu gerçekleştirilen genel kurulda Divan Başkanı Tahir Soyer olurken, divan sekreterliklerini Hakan Atamtürk ve Talat Yalkut yürüttü.

FAALİYET RAPORU OYÇOKLUĞU, MALİ RAPOR OYBİRLİĞİ İLE GEÇTİ

Faaliyet raporunu Federasyon Başkanı Orhun Mevlit okudu ve 3 yıllık süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili üyelere bilgi verdi. Yapılan oylamada faaliyet raporu oyçokluğu ile geçti.

Mali raporun sunumunu ise Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sonuvar yaptı. Mali rapor oybirliği ile üyeler tarafından aklandı.

BAŞKAN ADAYLIĞI BAŞVURUSU OLMAMASI NEDENİ İLE KURUL ERTELENDİ

Seçimli Genel Kurul’da başkanlık seçimi için herhangi bir başvuru olmaması nedeni ile seçim divan kararı ile 3 hafta sonrasına ertelenirken, bazı üye kulüplerin tüzük değişiklik talebi divan tarafından kabul edilerek okundu.

Konuyla ilgili federasyon yönetimi ise ilgili talebin tüzüğe uygun olmadığını, tüzük değişiklik önerisinin yönetim kurulu tarafından genel kurula getirilebileceğini ve genel kurulun önceden belirlenen gündeminde de böyle bir madde bulunmadığını ifade ederek itirazda bulundu.



