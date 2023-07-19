Ali Tüzünkan resmen aday

Basketbolda federasyon başkanlığı için mevcut yönetim kurulu üyesi Ali Tüzünkan aday olduğunu açıkladı.

Mevcut yönetimde UNİLİG ve Kadınlar Ligi sorumlulkları yapan Ali Tüzünkan geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olacağını resmen açıkladı.

Tüzünkan yaptığı yazılı açıklamada,

“Sporun önemine ve basketbolun birleştirici gücüne olan inancım ve basketbol sayesinde iletişim içinde olduğum bir çok kişinin ilgisi, desteği beni yeni bir macera için Basketbol Federasyonu Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna duyuruyorum” dedi.

