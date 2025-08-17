Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK), elektrik kesintilerine ilişkin bilgi paylaşan “elektrikyok.com” sitesine erişim engeli getirmesinin, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı açısından “ciddi bir tehdit” oluşturduğunu savundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kararın, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun talebi doğrultusunda alındığı iddia edilerek, herhangi bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle uygulamanın “keyfi sansür” niteliği taşıdığı öne sürüldü.

Kararın, Bilişim Suçları Yasası’nın düzenlediği istisnai hallerin hiçbirine dayanmadığı, dolayısıyla yasal çerçevenin ihlali anlamına geldiği savunulan açıklamada, elektrikyok.com’un, haber sitesi olmamasına rağmen söz konusu platformun bu kategoriye dahil edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu yaklaşım, internetteki onlarca sitenin de keyfi gerekçelerle erişime kapatılabilmesinin önünü açabilecek son derece tehlikeli bir emsal yaratmaktadır. Atılan bu adım, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim alanında geri dönüşü zor bir sürecin başlangıcına da işaret etmektedir” denildi.

Siteye getirilen erişim engelinin kaldırılması talep edilen açıklamada, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkının, hiçbir kurumun keyfi kararlarına ve yönetsel tahammülsüzlüklerine bırakılmayacak kadar temel, anayasal güvencelerle korunan haklar olduğu kaydedildi.