İMO "Her gecikme, can kaybını artırabilecek ciddi bir tehdit”

İMO'dan hükümete çağrı: "Okullardaki depreme karşı güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasına ağırlık verilmeli"

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, hükümete, okullarda depreme karşı yürütülen güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasına ağırlık verme çağrısı yaptı. Ekinci, her gecikmenin, can kaybını artırabilecek ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Okullarda devam eden güçlendirme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ekinci, en riskli olarak belirlenen 124 okuldan 65 okulun projesinin tamamlandığını, bunlardan 29’unun ihale edildiğini ve 11’inin tamamlandığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Ekinci, güçlendirme çalışmalarının sırası ile hastaneler, sosyal konutlar ve özel konutlara kadar genişletilmesi gerektiğini kaydetti.



“124 okuldan 65 okulun projesi tamamlandı, 29’u ihale edildi, 11’i tamamlandı”



Ekinci, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından odanın yaptığı çalışmalara değinerek, 100'den fazla gönüllü mühendisin katılımıyla, tüm devlet okulu binalarının KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından geliştirilen hızlı deprem tarama metodu kullanılarak tarandığını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından risk sıralaması göz önünde bulundurularak en riskli 124 okulda güçlendirme projeleri hazırlanmasına karar verildiğini kaydeden Ekinci, 124 okuldan 65 okulun projesinin tamamlandığını, bunlardan 29’unun ihale edildiğini ve 11’inin tamamlandığını belirtti.

Ekinci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu aşamada unutulmamalıdır ki bahse konu güçlendirmeler neticesinde mevcut okulların kullanım süresi uzamayacaktır, sadece yaşanması muhtemel depreme karşı koyabilecek duruma getirilecektir. Güçlendirmenin amacı da budur.

Yine güçlendirme çalışmalarının başladığı okullar ziyaret edildiği zaman bahse konu 124 okuldan bir kısmındaki güçlendirme çalışmalarının 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetişmeyeceği gözlemlenmiştir. Her işlemde olduğu gibi yapı faaliyetlerinin de belli bir süreci olduğu unutulmamalı ve bu sürecin içerisinde birçok öngörülmeyen problemlerle karşılaşıldığı malumdur. Unutulmamalıdır ki Güney Kıbrıs bahse konu güçlendirme projelerinin 10 yıla yayarak Avrupa Birliği fonları ile tamamlamış ve halen 2023 yılında benzer seferberlikler başlatıp sürdürmektedir.

Sevindirici olan bahse konu güçlendirme proje ve uygulamaların yerli mühendis ve müteahhitler tarafından uygulanıyor oluşu, bilgi birikimi ve yapabilirliğimizi toplum olarak artırmıştır. Bu da ileride yaşanması muhtemel depremlerden sonra daha hızlı reaksiyon verip yaşamı hızlı bir şekilde normale döndürmemizi sağlayacaktır.

Hükümetin bir an önce önceliğini doğru belirleyip Cumhurbaşkanlığı veya Meclis binaları değil, okullardaki güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasına ağırlık verip sonrasında bahse konu çalışmaların sırası ile hastaneler, sosyal konutlar ve özel konutlara kadar genişletilmesi gerekmektedir.”

Ekinci, bu süreçte her gecikmenin, can kaybını artırabilecek bir tehdit oluşturduğu, gerekli önlemler alınmadığı takdirde felaketin boyutlarının çok daha büyük olacağı uyarısında bulundu.