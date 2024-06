Bengihan: “Sivil Havacılık Dairesi’ndeki teknik eksiklikler can güvenliğini tehlikeye atıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Sivil Havacılık Dairesi’ndeki teknik eksikliklerin, çalışanların ve hizmet alanların can güvenliğini tehlikeye attığını savunarak, hükümete ivedilikle uluslararası sivil havacılık kurallarına uygun davranarak gereğini yapma çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamaya yapan Bengihan, “Bu şartlar altında oluşması muhtemel olan bir faciadan başta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olmak üzere tüm hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu vurgularız.” ifadelerini kullandı.

KTAMS’ın, Sivil Havacılık Dairesi’ndeki teknik eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulunduğunu, ancak ihtiyaçların tamamlanması yönünde gereken adımın atılmadığını belirten Bengihan, itfaiye çalışanlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde yeni Ercan Havalimanı’ndaki binaya taşındığını ancak on ay geçmesine rağmen, teknik ekipman eksikliğinin devam ettiğini söyledi.

Bengihan, Ercan Sivil Havacılık İtfaiyesi’nde alarm ve anons sistemindeki arızanın on aydır giderilmemesi, itfaiyenin arama kurtarma aracının bulunmaması, acil durumlarda garaj kapılarının merkezden açılabilmesi için gereken sistemin faal olmaması ve binanın acil çıkış kapılarının kilitli kalmasının “endişe verici” olduğunu belirtti.

-“Araçlar kategorilere uygun değil”

Bengihan, itfaiye araçlarının Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın belirlediği kategorilere uygun olmadığını da söyleyerek, şunları kaydetti:

“Hizmette olan itfaiye araçlarının Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) belirlediği kategorilere göre etkin bir şekilde görev ifa edebilmesi için Kategori 9’a uygun olması gerekirken, mevcut araçlar Kategori 7’ye bile uygun değil. Yapılan tatbikatlarda itfaiye araçlarının birinin köpük atmadığı ve diğerinin de monitörünün tutukluk yaptığı nedeniyle işlevini yerine getiremediği tespit edilmiştir. İtfaiye araçlarının ICAO kurallarına göre maksimum araç ömrü 10 yıl iken, hizmetteki araçlar 18-23 yıllıktır, dahası, yetkili firmanın yaptırması gereken servisler zamanında yapılmamaktadır. Toz araçlarının ikisi de arızalıdır ve adeta ‘göstermelik’ olarak havaalanında bulundurulmaktadır. İtfaiye binasındaki elektriğin sürekli kesilmesinden dolayı elektronik malzemeler hasar görmektedir. Polis raporuna göre Smart binasının tüm ikaz alarm sistemleri, yangın söndürme sistemi ve jeneratörlerin bakımları yapılmadığından devre dışı kalmıştır”



Bu sorunların hem çalışanların hem de hizmet alanların can güvenliğini tehlikeye attığını savunan Benighan, “Emekçinin hakkını araması söz konusu olduğunda hükümet yetkililerinin ‘elzem hizmet’ ilan ederek grev yasağı getirdikleri Sivil Havacılık Dairesi’ni, konu iş güvenliği ve hizmet alanların can güvenliği olduğunda dikkate alacak kadar önemli görmedikleri aşikardır” dedi.