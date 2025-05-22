Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) uzun bir süredir eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle Sosyal Hizmetler Dairesi’nin tüm birimlerinde, dün iki saatlik uyarı grevi ve basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, çalışma barışından ve çalışma hayatından sorumlu olan birinin kendi bakanlığına bağlı dairelerde araç, şoför ve bilgisayarın olmadığını, altyapı eksikliğinin bulunduğunu söyleyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu eleştirdi.

Geçen sene 277 geçici işçinin istihdam edildiğini savunan Bengihan, “Nereye gitti 277 geçici işçi? Bu yılın son 4 ayında 12 tane geçici işçi, 28 de sözleşmeli personel istihdam edildi. Ama biz personel eksikliği, şoför eksikliği, araba eksikliği ve bilgisayar eksikliği için grev yapacağız.” diye konuştu.

Kendi dairesinin sıkıntılarını çözemediğini ileri sürdüğü Gardiyanoğlu'nun çalışma hayatının sorunlarına nasıl çözüm üreteceğini soran Bengihan, eleştirilerde bulundu.

“Üyeleri bir kez daha tebrik ediyorum. Bu dairede hem kalbi hem de yüreği güzel insanlar var. Kendi arabasıyla göreve gider, bilgisayarı evden getirir. Çünkü hizmet ettiği insanlar, yardıma muhtaçtır. İsteseler; ‘araba yok, bilgisayar yok, sistem yok, o zaman iş de yok’ diyebilirlerdi.” şeklinde konuşan Bengihan, Sosyal Hizmetler Dairesi’ndeki "güvenlik eksikliğine" de dikkat çekti. Bengihan, iki hafta önce Girne 18 Yaş Üstü Engelliler ile ilgili birimde personel ve araç eksikliği nedeniyle başka özel şirketlerden hizmet alındığını ve kaza olduğunu belirtti.

Bengihan, “Özellikle güvenlik, araç, şoför ve bilgisayar konusundaki eksiklikler ile ilgili sorunların çözülmemesi durumunda süresiz grev dahil eylem hakkımızı üyelerimizle konuşup alacağız.” dedi.

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit de Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çocuk, yaşlı, genç, engelli fark etmeksizin binlerce aileye gerek sosyal, gerekse maddi olarak destek sağladığını belirtti.

Yiğit, “Bundan birkaç ay önce Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Lefkoşa Kaza Dairesi’nde yaşanan bir şiddet olayı vardı. Güvenlik eksiğimiz, en önemli sorunlarımızdan bir tanesidir. Madde bağımlısı bir ebeveynin çocuğu, daire tarafından alınmış ve o madde bağımlısı şahıs buraya gelip olay çıkarmış, burada çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesinin boğazını sıkarak şiddet uygulamıştır.” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin birçok bölgede ortalama birer aracı bulunduğunu belirten Yiğit, araç eksikliğine dikkat çekti, daire çalışanlarının kendi araçlarıyla bazı riskli görevlere gitmek zorunda kaldığını savundu.