Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk devlet geleneğinin çağdaş temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 102 yılda sağlam kökler oluşturduğunu belirtti.

Başçeri, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda, Türkiye’nin bağımsız ve milli dış politikasıyla, çalkantılı bölgesel ortamda ülke çıkarlarını korurken, çevresinde bir barış, refah ve istikrar kuşağı tesis etmeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin saat 13.00’te Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yaptığı konuşma ve 21 pare top atışı ile başladı.

Konuşmasında, Türkiye’nin, “milli dava” olarak gördüğü Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınması için yürüttüğü çabaları kararlılıkla sürdüreceğini kaydeden Ali Murat Başçeri, “Türkiye Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Türkü’nün adalet mücadelesine destek olacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını her zeminde savunmayı sürdürecektir” dedi.

Başçeri, 42’nci yaşına girmeye hazırlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmasını, güven ve huzur içinde sürdüreceğini, Türkiye’nin de KKTC’nin her alanda gelişmesi için durmaksızın çalışacağını belirterek, “Bunu tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın gereği olarak görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

-“Atatürk’ün emaneti..”

Ali Murat Başçeri BRT’deki konuşmasına, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’nci yıldönümünü sizlerle birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun” diyerek başladı.

İstiklal mücadelesini veren ve elde ettiği zaferin ardından Cumhuriyet’i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Gazi Meclis’i, kahraman şehit ve gazileri şükranla anan Başçeri, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne devletin gelişmesi ve kalkınması için emek veren herkese minnet duygularını ifade etti.

-“Bu kutlu günü kendi bayramı olarak benimseyen Kıbrıs Türk halkını saygıyla selamlıyorum”

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkına da hitap eden Başçeri, “1571’den bu yana milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak bu güzel adada varlığını sürdüren, 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Cumhuriyet ilkelerine sıkı sıkıya bağlanan ve bu kutlu günü kendi bayramı olarak benimseyen Kıbrıs Türk halkını saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk devlet geleneğinin çağdaş temsilcisi olan Cumhuriyetimiz, 102 yılda son derece sağlam kökler oluşturmuştur” diyen Başçeri, nice zorlukların ardından kurulan 13 milyonluk Türkiye’nin, bugün 86 milyonluk genç ve eğitimli nüfusu, rekabetçi işgücü, dinamik özel sektörü ile ulaşım, telekomünikasyon, enerji ve savunma sanayisindeki gelişmiş teknolojik altyapısıyla dünyanın 17’nci, Avrupa’nın ise 7’nci büyük ekonomisi konumuna ulaştığını belirtti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da yükselmeye devam edeceğine inandıklarını vurgulayan Başçeri, “Kökü bin yıllara uzanan devlet aklıyla, güçlü gelenekleri ve değerleriyle, ‘Türkiye Yüzyılı’ dünya tarihindeki yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

-“Türk milleti aynı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyor”

Başçeri, kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen Türk milletinin bugün de aynı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla “Türkiye Yüzyılı”nı inşa ettiğini söyledi.

“Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerler etrafında her zamankinden daha güçlü şekilde kenetlenme günüdür” diyen Ali Murat Başçeri, Cumhuriyet’in birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla geleceğe güvenle bakmayı sağlayan, gurur verici atılımların ve başarıların sağlanması ile her türlü zorlu engelin aşılması mücadelesinde güç veren bir değer olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 51, Rumların ortaklık devletini gasp etmesiyle Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 62 yıl geçtiğini hatırlatan Başçeri, 1974’ten bu yana Ada’da barış ve sükûnetin hâkim olduğunu ifade etti.

“Türk ordusu ile Kıbrıs Türk mücahit ve mücahideleri kahramanlıklar göstererek bu toprakları bizlere emanet etmiştir” diyen Başçeri, “Onların aziz hatıralarını daima yaşatmak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

“İnanıyorum ki Kıbrıs Türkü devlet sahibi olmasının kıymetini bilerek haklı mücadelesini azimle sürdürecektir”

Dünya ve bölgede yaşanan gelişmelerin, kimsenin başkasının merhametine güvenemeyeceğini gösterdiğini kaydeden Başçeri, Kıbrıs Türkü’nün egemenliği, bağımsızlığı ve devlet sahibi olmasının kıymetini bilerek haklı mücadelesini azimle sürdüreceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Türkiye’nin, anavatan olarak tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına katkı koymayı sürdüreceğini vurgulayan Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türkü’nün Ada üzerindeki söz hakkını hazmedemeyen, Türk tarafının samimi çözüm iradesine rağmen çözümsüzlüğün bedelini Türk tarafına ödetmeye çalışan yaklaşımların sonuç vermeyeceğini kaydetti.

“Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli davamıza sahip çıkmaya devam edecek”

“Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkü’nün adalet mücadelesine destek vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını her platformda savunmaya devam edecektir” diyen Başçeri, zor koşullarda varoluş mücadelesi vermiş Kıbrıs Türk halkının tüm güçlüklerin üstesinden geleceğine olan inancını dile getirdi.

Başçeri, konuşmasının sonunda, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, tüm kahraman şehit, gazi, mücahit ve mücahideleri rahmet ve minnetle andı.

Başçeri, konuşmasını “Tam 102 yıldır bu bayramı bizimle birlikte coşkuyla kutlayan Kıbrıs Türk halkıyla nice bayramları birlikte idrak etmeyi diliyor, sizleri en derin saygılarımla selamlıyorum” diyerek tamamladı.