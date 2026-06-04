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Baraka Kültür Merkezi, 25. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıslı Türk Devrimci Hareketi (Halk-Der) belgeselinin gösterimini yapacak.

Baraka Kültür Merkezi'nden verilen bilgiye göre, 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak izle-tartış etkinliğinin söyleşi bölümünde Lefke Halk-Der Yönetim Kurulu Üyesi Enver Bıldır ile Kıbrıslı Türk Devrimci Hareketi kitabının yazarı Münür Rahvancıoğlu hazır bulunacak.

Etkinlikte döneme, tarihsel bağlama ve Halk-Der’in tarihine ait sunuşların yanı sıra Baraka’nın sahiplendiği gelenek de katılımcılarla paylaşılarak sorular yanıtlanacak.

Etkinliğinin amacının sadece Halk-Der’in anısını yaşatmak değil, Baraka Kültür Merkezi’ni var eden devrimci geleneği, artısıyla eksisiyle tartışarak genç kuşaklara aktarmak olduğu belirtilen açıklamada, söyleşi bölümünün başlığının Karacaoğlan’ın dizelerine atıfla; “Kim var imiş biz burada yoğ iken” olarak belirlendiği aktarıldı.

Ülkedeki devrimci mücadelenin geçmişine ilgi duyan tüm halkın etkinliğe davetli olduğu da belirtildi.