Türkiye’de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 ile 4,1 büyüklüğünde depremler oldu. Deprem, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin, 7,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, saat 12.41'de 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, deprem sonrası herhangi olumsuz bir durumun olmadığını dile getirdi.

Deprem, çevrede büyük paniğe neden olurken jandarma köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Kınık ve Kertil mahallelerinde iki metruk binanın yıkıldığını söyledi.

Sak, depremlerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da belirtti.

Prof. Dr. Okan Tüysüz de, merkez üssü Sındırgı depremine ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu.

Jeolog Tüysüz, artçı depremlerin Sındırgı'nın güney tarafında yoğunlaştığını dile getirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Geniş bir alanda hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yıkılmıştı.Depremde bir kişi yaşamını yitirmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.