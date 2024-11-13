Dünya Liderleri İklim Eylem Zirvesi'ne Rum lider Nikos Hristodoulidis de katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve Kıbrıslı Rum lider bir araya geldi…

Söz konusu fotoğrafla ilgili YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı şu yorumu yaptı:

“Üç millet 1 bayrak yok, üç bayrak bir millet her neysa ondan, kardeş Azerbaycan'daki durum bu...”

Gazeteci Cenk Mutluyakalı ise söz konusu fotoğrafla ilgili şu yorumu yaptı:

Bu soruyu bir yere not ediniz.

Yalan siyaseti görmek için daha kaç fotoğraf gerekiyor?

Kadim kardeşlik bağları deniyor ya…

Bir de meşhur söz var, "Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış..."

Azerbaycan’ın kesesine bereket...

Diplomasi kesesinde yeni bir fotoğraf olanca parıltısı ile yerini aldı böylece…

Bakü’den “KKTC’nin yokluğu” gülümsüyor.

Hadi ​o zaman “şerefe…”

Ya da “stin iyia sas…”

Görüyoruz ki “üç devlet tek millet” gibi hamasi nutukları hayatın pratiği reddediyor.

Yalan da olsa söyleyebilirsiniz elbette…

Damarlarınız genişliyor, gözleriniz parlıyor, omuzlarınız kabarıyorsa sorun yok!

Ama hayatlarınız değişmiyor.

Manzara şu!

Birleşmiş Milletler zemininden gülümsüyor, Azerbaycan ve Kıbrıs Cumhuriyeti...

Yan yana...

Tatar da bakıyor uzaktan, yana yana!

Hayatın gerçeği böyle…

Sizin "guguk kuşu" misali uzaktan kurulmuş tekerlemeleriniz hiçbir anlam ifade etmiyor gerçek dünyada…

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen Dünya Liderleri İklim Eylem Zirvesi'ne Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulides de katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve Kıbrıslı Rum lider bir araya geldi…

Tatar nerede?

Kim bilir hangi şenlikte şimdi…

Nerede “yalan” siyaset?

“Dünya beşten büyükse” nerede o diğer büyükler?

Kıbrıslı Türkleri, uluslararası toplumun dışında tutuyor, “alt yönetim” olarak kontrol ediyor, ilhakla yıkıyor, hiçbir plan içermeyen statü sözcükleri ile avutuyorlar.

Bu gerçeği görmek için daha kaç fotoğraf gerekiyor?