Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAU) heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Zorlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan’a, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Osmanlar Vakfı Başkan Vekili Mert Osmanlar ile Deniz Hukuku uzmanı Doç. Dr. Emete Gözügüzelli eşlik etti.

Ziyaretlerde, yükseköğretim alanındaki gelişmeler, Türk dünyası ile akademik iş birlikleri ve gençliğe yönelik ortak vizyon üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ziyaretlerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ve üniversite–kamu iş birliğinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.