Bağımsızlık Yolu (BY) Eğitim Sekreteri Salih Hayaloğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) yapılmak istenen teknik düzenlemeyi eleştirdi.

Hayaloğlu yazılı açıklamasında, AÖA’nın sınavla öğrenci alan ve dört yıllık bir programla nitelikli öğretmen yetiştiren, kamusal ve sendikalı bir eğitim kurumu olduğunu ifade ederek, sınavsız girilen ve bir yılda öğretmenlik belgesi dağıtılan bir AÖA’nın, eğitimde niteliğin tamamen sıfırlanması anlamına geleceğini savundu.

Hayaloğlu, “AÖA'nın itibarsızlaştırılmasını, öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesini ve kamusal eğitimin siyasi hesaplara kurban edilmesini” kabul etmeyeceklerini belirtti.

Hayaloğlu, Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen tasarı ile yaklaşık yüzyıldan beri kamusal öğretmen yetiştirme kurumu olarak hizmet veren AÖA'nın çeşitli hukuksuzluklara alet edilerek, lisans mezunlarına özel sınav, bir yıllık süreye indirilebilen program, geniş muafiyet, intibak düzenlemeleri, yaş sınırının kaldırılması ve tüzüklerle şekillendirilecek keyfi kabul rejimiyle dört yıllık kamusal öğretmen yetiştirme kurumu olmaktan çıkarılmak istendiğini ileri sürdü.

Hayaloğlu, Bağımsızlık Yolu’nun, AÖA’yı savunmak için toplumun ilerici kesimleri ile yan yana duracağını kaydetti.