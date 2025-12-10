Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “Bu afetin sebebi doğa değildir. Yaşadığımız bu afetin nedeni inşaat sermayesinin kâr hırsıyla yarattığı plansız, kontrolsüz ve yağmacı büyümedir.” denildi.

Geçmiş ve mevcut hükümetlerin de eleştirildiği açıklamada, “yıllardır su toplama politikalarının geliştirilmediği, altyapı yatırımı ve bakımından kaçınıldığı ve bu durumun doğaya bereket getirecek yağmurların felakete dönüşmesine neden olduğu görüşü” savunuldu.

Bağımsızlık Yolu, “Yaşadıklarımızı ‘doğal afet’ olarak niteleyenler, bu yağma düzenini bize doğal göstermeye çalışanlarla, bu çarpık yapılaşmadan kâr elde edenlerle aynı çevrelerdir. Bu çevreler yaşananlara ‘doğal’ diyerek; bizi mahkum ettikleri felaketin alternatifi olmadığı, bu felaketlere mahkûm olduğumuz düşüncesini yaymaya çalışmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Yolu, "Alternatif doğa ile uyumlu, planlı, kamucu ve örgütlü emeğe dayalı birleşik bir Kıbrıs ile mümkündür." dedi.