Cenevre'deki Kıbrıs toplantısında alınan bu kararı “tarihi” diye nitelendiren Bağımsız Gençlik Derneği, yazılı açıklamasında, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta huzur ve güvenliğin tesisi için ülkelerin kültür, bilim, spor ve gençlik konularında yapacağı ortak çalışmaların ve gençlerin kuracağı diyaloğun hem Kıbrıs sorunun, hem de kolektif konuların çözümünde yararlı olacağına inanç belirtti.

“Bu adımı, gençliğin Kıbrıs sorunundaki rolünün tanınması olarak yorumluyoruz” denilen açıklamada Kıbrıslı Türk gençlerinin en geniş biçimde temsil eden, siyaseten bağımsız bir kitle derneği olan BAGEP’in komitenin çalışmalarına destek vermeyi öz görev bildiği vurgulandı.