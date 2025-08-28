Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, müşteri olarak konakladığı hotelin havuz kenarında aniden rahatsızlanan Danıel Tsouk (39), hotelde görevli doktor tarafından yapılan ilk yardım müdahalenin ardından, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tsouk’un ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Girne

Öte yandan Girne’de sakin Ayfer Orak (44), dün saat 21.00 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Orak’ın, cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı ve yapılan otopside ölüm sebebi “kalp hastalığı ve kalp krizi” olarak tespit edildi.

-Boğazköy

Boğazköy'de evinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 51 yaşındaki Hadice Kırdar'ın ölüm sebebi ise, otopsisinde, “aort damarı yırtığı” olarak tespit edildi.

Kırdar, 26 Ağustos’ta Boğazköy’deki evinde aniden rahatsızlanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.