Badminton Federasyonu 5 Şubat 2025 Çarşamba günü U17 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi düzenliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, yarışmaya 2009-2010-2011-2012 doğumlu sporcular katılabilecekler.

Her sporcunun en fazla iki kategoride yarışabileceği şampiyona ile ilgili daha detaylı bilgi federasyonun resmi sitesi olan www.kktcbadminton.com adresinden alınabilecek.

Turnuvaya katılacak sporcuların 2024-2025 sezonu kulüp veya ferdi lisanslı olmaları gerekmekte.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Şampiyona için kayıtlar dün tamamlandı.

Yaş grupları turnuvaları sonucunda Türkiye Şampiyonası'na katılım sağlanacağından dolayı turnuva formatı Türkiye Badminton Şampiyonaları Talimatı baz alınarak uygulanacak.