Rum hukukçu Hristos Kliridis, KKTC’deki eski Rum mallarının gasp edildiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası alan Simon Aykut meselesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Haravgi gazetesine göre hukukçu Kliridis, KKTC’deki Rum mallarının gasp edilmesine ilişkin karar üretilmesinin uluslararası mesaj gönderdiğini savundu.

Kliridis, bunun; “Kuzey’de yasadışı yatırım amaçlayanlar için güçlü bir mesaj gönderen ilk karar olduğunu” iddia etti.

Bu kararın, Kıbrıs Rum malı üzerine inşa edilen evler veya başka binaların alıcılarının kovuşturulması için yolu açtığını savunan Kliridis, bunun yeni yatırımların yapılması cesaretini de kıracağını iddia etti.