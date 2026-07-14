Güney Kıbrıs’ın gözde turizm merkezlerinden Ayia Napa’da turizmin Orta Doğudaki savaş ve bölgede yaşanan ciddi şiddet olaylarından etkilendiği, turist sayısında bu sezon düşüş yaşandığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, bölgeye turist olarak gelen özellikle gençlerin aşırı alkol tüketimi sonrası birçok ciddi şiddet olayı meydana geldiğini yazdı. Gazete bu yıl bir İsraillinin üç kişiyi bıçaklaması, 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün turist olarak bölgede bulunan kişiler tarafından ağır şekilde dövülmesi ve son olarak da İngiliz turistler arasında çıkan şiddetli kavganın sosyal medyaya da yansıtmasının bölge turizmini olumsuz etkilediğini aktardı.

Gazete, Ayia Napa’ya yönelik turist rezervasyonlarının ise 2025 yılına kıyasla daha düşük olduğunu vurguladı.