Lefkoşa’daki Alparslan TÜRKEŞ Müze Evi Direktörü Naim Aydoğdu, 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kıbrıs Türk halkının, ülkenin çıkarlarını, sen-ben kavgasının üzerinde tutacağına ve sağ duyulu davranarak iki devletli çözümden yana oy kullanılacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Federasyonu konuşmanın ve gündemde tutmanın sadece zaman kaybı olduğunu ifade eden Naim Aydoğdu, seçimle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 Ekim 2025 Pazar günü, Kıbrıs Türk Halkı çok önemli bir seçime gidiyor.

Cumhurbaşkanının seçileceği bu seçimde, Kıbrıs Türk Halkı gelecek iradesini de oylayacaktır.

KKTC Cumhuriyet Meclisinde, devletin varlığını ve devamını sağlamak için yapılan oylamaya CTP' nin genel başkanları ile birlikte katılım sağlamayıp salonu terk etmeleri gerçekten garipsenecek bir durumdur.

Ülke içi siyasette farklı görüşler olabilir. Fakat KKTC nin dünyada kabul edilirliği noktasında söz sahibi olabilmek için, Kıbrıs Türk Halkının Milletvekilleri olarak oybirliği ile iki devletli çözüm konusunda karar üretmesi gerekliydi. İki devletli çözüm noktasında bu karara imza atan KKTC Milletvekillerini kutluyorum. KKTC Cumhuriyet Meclisinin oy

çokluğu ile aldığı tarihi kararın yanındayız.

Kıbrıs Türk halkının, ülkenin çıkarlarını, sen-ben kavgasının üzerinde tutacağına ve Cumhurbaşkanı seçiminde sağ duyulu davranarak iki devletli çözümden yana oy kullanılacağına inancım tamdır. Kıbrıs Türk'tür Türk kalacak. Federasyonu konuşmak, gündemde tutmak sadece zaman kaybıdır.”

Naim AYDOĞDU

Alparslan TÜRKEŞ Müze Evi