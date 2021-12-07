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Yeni yıl kampanyaları erken başladı ama

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bilgilere göre, 2021 yılının son ayına girdiğimiz bugünlerde yeni yıl için artık geri sayım başlarken, başta mağazalar olmak üzere esnaflarda ellerindeki ürünleri satabilmek için kampanyalara başladıkları bildiriliyor.

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Yeni yıl kampanyaları erken başladı ama
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Özellikle beyaz eşya satan mağazalar yeni yıl kampanyalarına Kasım ayının son günlerinden itibaren başladıkları gözlemlenirken, giysi ve ayakkabı satan mağazaların da yeni yıla özel indirimli fiyatlarıyla satışlara başladıkları dikkatleri çekiyor.
Ancak özellikle dövizdeki hızlı artışın fiyatları alt üst ettiği ve bu nedenle mağazaların kampanyalarını ne kadar da indirimli fiyatlarla yapmaya çalışsa da iki ay önceki fiyatın üstünde bir fiyat verdikleri bize ulaşan bilgiler arasında.
Bu arada vatandaşların da hayat pahalılığını her geçen gün artması nedeniyle alış-veriş yapmaktan çekinir oldukları bize gelen bilgiler arasında…
 
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