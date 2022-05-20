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Villa kiralama modası yaygınlaşıyor

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Girne ve Esentepe bölgelerinde emlak şirketleri tarafından satışa çıkarılan ancak alıcısı olmayan villaların günlük, haftalık veya aylık olarak kiralanmaya başladı

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Villa kiralama modası yaygınlaşıyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde tatil planları yapılmaya başlanırken, hafta sonlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için emlak ofislerinin farklı bir uygulama gittikleri bildiriliyor.
Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle Girne ve Esentepe bölgelerinde emlak şirketleri tarafından satışa çıkarılan ancak alıcısı olmayan villaların günlük, haftalık veya aylık olarak kiralanmaya başlandığı belirtiliyor.
Özellikle denize yakın olan bölgelerde bulunan villalara talebin oldukça fazla talep olduğu bildirilirken, bazı vatandaşların ise havuzlu villaları tercih ettikleri bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, özellikle üç günlük kiralamalara yoğun talep olduğu kaydediliyor.
Bu arada bu şekilde kiralama yönteminin ülkemizde yaşayan ve kuzey sahilinde villa sahibi olan yabancı kişilerin tanıdıklarına kiralamaları nedeniyle ortaya çıktığı ve son 3-4 yıldır bu uygulamanın devam ettiği gelen bilgiler arasında bulunuyor.
 
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