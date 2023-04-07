SOSYAL MEDYANIN SESİ

KKTC de bir ilk !!!

Elektriklerimiz kesildi.

Vatandaşını temiz havada dolaşmaya teşrik etme uğraşı veren KTEK yetkilileri elektrikleri kasıp vatandaşı piknik alanlarına davet etti.

İş, güç yok tablet, telefon yok çamaşır bulaşık derdine son haydi ovalara ot toplamaya..

Geç kalmış 1 Nisan Şakası desem.!(Keşke öyle olsa)

(Gülay Şah)





Nasıl bir dünyaya çevirdik bu gezegenin en güzel adasını.

Biat ve diyet isteyenler o kadar çoğaldı ki icazet sunmanın binbir çeşidine şahit oluyoruz.

Dün camide dilenci olan bugün kilise önünde bahşiş dağıtıyor.

Yola çıktıklarını yolda buldukları ile değişenler yolların yağlı ve kaygan olduğunun farkında değil.

Hele bu sosyal medyada bunları görmekten bıktık vallahi.

Mesela basit bir örnek. Makamda olan kişinin sosyal medya paylaşımlarına yüzlerce yorum ve beğeni koyanlar makamdan gidince paylaşımları görünmeze dönüyor.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Mağusa' da zamanında hatalı yapılan kanalizasyon yüzünden, bugün yeniden yapılan kazılar yüzünden Mağusa darmadağın. Peki ;

Hatalı kanalizasyonun kimler tarafından yapıldığı belli olduğu halde:

1. Neden bu sorumlular hakkında bir yaptırım uygulanmadı.

2. Neden hükümet, belediye, ve muhalefet halkın mağdur olduğu bu duruma hiç ses çıkarmıyor.

3. Mağdur olan halkın zarar ziyanını kim karşılayacak.

4. Bu kanalizasyonun hatalı yapılmasına sebep olanlar Mağusa halkından özür dilemeyi düşünüyor mu?

(Metin Gültekin)



Siyaset, ardı ardına yaptığı hatalar ve basiretsizliği ile, bir toplumu "asalak" gibi göstermeye devam ediyor. Bu siyaset ve siyasetçi yapısı ile, daha çok utanacağız kendimizden... Arzuhalciler, iş takipçileri... Gücünü sandıktan almayanlar, seçilmiş değil "atanmış" gibi davrananlarla daha iyisi de olamaz, olmayacak...

(Hüseyin Ekmekçi)



Ne yazık ki,

Kıbrıslı'ların büyük çoğunluğu,

Hala,

Ne gittiği yolun farkında,

Ne de,

Yolun sonunda başına geleceklerin...

(Ülker Fahri)



Kurum 3 aile tarafından çalınırken!

Siyasiler ceplerini doldurmak için ihalesiz mal alımı yaparken!

Fahiş mesailer ve ek tahsisatlar ödenirken!

Kaybedeceğinizin farkına varmak işinize gelmedi . O gün ortalığı yaksaydınız halk yanınızda olurdu !

Bugün eyleminiz halk desteğini kaybetti! Samimiyetten uzaksınız ! KTHY den belli ki ders alamadınız. Yazık ki, sizin sayenizde bu halk da, peşkeşe destek olmaya başladı.

Kendi düşen ağlamaz sevgili KIB-TEK ve EL-SEN !

(Hasan Gazioğlu)

