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Ses kirliliği gün geçtikçe artıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde ses kirliliğinin gün geçtikçe arttığını dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Ses kirliliği gün geçtikçe artıyor
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Özellikle şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerinde ve işyerlerinde başta arabalardan yayılan yüksek müzik sesi ve bölgelerindeki bazı eğlence yerlerinden yükselen müzik seslerinden kötü etkilendiklerini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Sokaktan geçmekte olan bir aracın sürücüsü keyifleniyor ve bangır bangır yüksek sesle müzik dinliyor. Evinde oturan vatandaşlarımız ise titreyen camlar nedeniyle deprem oluyor sanıyor” dediler.
Son zamanlarda bazı gençlerin araçlarına taktırdıkları yüksek ses veren aletlerle sokaklarda hava atmaya çalıştığını belirten vatandaşlarımız, bu nedenle de ses kirliliğinin adeta tavan yaptığını belirttiler.
Zaten araç sayısının oldukça arttığına da dikkat çeken vatandaşlarımız, ana yol kenarlarında evleri veyahut ofisleri olan vatandaşların gün boyunca araç yoğunluğundan dolayı oldukça fazla ses kirliliğine maruz kaldıklarını da sözlerine eklediler.
 
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