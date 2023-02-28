Narenciye üreticisi Valencia portakal ürününe iyi fiyat bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurtlu narenciye üreticisi vatandaşlarımız, bu yıl nqarenciye fiyatlarının oldukça düşük olduğunu savunarak Limon ve Greyfrut fiyatlarından sonra Valencia portakal ürününün de fiyatının da düşük seviyelerde tutulmaya çalışıldığını ifade ederek sitem ettiler.

Valencia portakal ürünü hasatının başlamasına az bir süre kaldığını belirten narenciye üreticileri şu an, piyasada ürün fiyatlarının istenilen noktada olmamasının üreticiyi tedirgin etmekte olduğunu ancak bunun bir strateji olduğunu iddia ettiler.

Narenciye üreticileri “Konuşulan rakamlar, üretici kesimini olumsuz yönde etkilemek ve zaman dilimini öne sürüp ürün fiyatlarını aşağıya çekmek için yapılmaktadır” diyerek bu konuda Cypruvex’in gereken çalışmayı yapıp piyasa bulması gerektiğini kaydettiler..

Ancak bugüne kadar Cypruvex yönetiminin gerekli çalışmayı yapmadığını savunan Narenciye üreticileri “Limon ve grapefruit ürünlerine verdiğiniz fiyatlar gibi üreticiyi perişan etmek yerine üreticiyi sevindirecek fiyatlarla alım yapın” diyerek yetkililere seslendiler.

