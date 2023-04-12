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Girne çarşısı bayram gecelerine hazırlanıyor

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Girne çarşısı bayram gecelerine hazırlanıyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin turizm başkenti olarak adlandırılan Girne yeniden canlanarak, turistlerin uğrak yeri olmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yaklaşık 4 ay önce yapılan seçimler sonucunda yeni belediye başkanı seçilen Murat Şenkul, Girne’nin eski cazibesini kazanması adına farklı çalışmalar başlatırken, bunlardan biri ise Çarşı caddesini ışıklandırılması oldu.
Bu konuda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul
“Bayrama ışıl ışıl bir Çarşı ile girmek için Belediye Emekçileri an itibarı ile görev başında.” Paylaşımını yaparak fotoğraf ekledi.
Yapılan cadde ışıklandırmasının eski Belediye binasından Dorana Hotele, Atatürk büstünden Anafartalar’a kadar iki caddenin de ışıklandırılacağını açıklayan Şenkul, Girne’yi eski günlerine döndürmeyi hedefliyor.
 
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