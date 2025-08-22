Lefkoşa Türk Belediyesi, nitelikli kentsel gelişim ve dönüşüm vizyonu kapsamında 2.

Etap Mehmet Akif Caddesi Kaldırım Düzenleme ve Altyapı Projesi’ni hayata geçiriyor. LTB açıklamasına göre, "Ülkenin en önemli ekonomik akslarından Mehmet Akif Caddesi’nin çehresini değiştirip, yayaların rahat ve güvenli dolaşımını sağlayacak" ihale sözleşmesine, LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ve Arpalıklı Altyapı ve İhracat Ltd. adına direktör Soner

Arpalıklı imza attı.

Çalışmalar kapsamında, çift taraflı olarak Dereboyu trafik ışıklarından başlayıp Mehmet Akif Caddesi’nden Osman Paşa Caddesi’ne dönülen çembere kadar kaldırım yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi finansmanına ilaveten LTB öz kaynakları ile 36 Milyon 483 bin 500 TL’lik yatırım kapsamındaki 800

metre alandaki çalışmalar 6 aylık süreçte tamamlanacak.