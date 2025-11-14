Haravgi gazetesi: “AP: Türk İşgalini Kınadılar ve AB’yi Eleştirdiler” başlığı altında verdiği haberinde, aralarında Rum AP milletvekillerinin de olduğu bir grup milletvekilinin, çarşamba akşamı Brüksel’de AP’da gerçekleştirilen oturumda KKTC’nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle Kıbrıs sorunu hakkında konuşma yaptıkların yazdı.

Habere göre, Danimarka’nın Avrupa İşleri Bakanı Marie Bjerre, Avrupa Konseyi adına yaptığı konuşmada “Türkiye’nin barışçıl bir çözümü taahhüt etmesi ve ciddi katkı koyması gerektiğini” söylerken, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ise “Kıbrıs’ın de facto bölünmüşlüğünün AB için ciddi bir endişe kaynağı olduğunu, sadece Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdıklarını ve Kıbrıs için çözümün adanın birleşmesi olacağını” iddia etti.

Fransız AP Milletvekili Sandro Gozi konuşmasında, “adada tek yasal devletin Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu” iddia ederek, "Türkiye’nin uluslararası hukuka ve BM kararlarına uyması gerektiğini” savundu.

Hollandalı AP Milletvekili Reinier van Lanschot ise “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece AB’nin hiçbir zaman gerçekten birleşik olamayacağını” belirterek “Erhürman’ın seçimleri kazanmasıyla ufak bir umut penceresinin aralandığını” öne sürdü.

Gazete, Rum AP Milletvekilleri Lukas Furlas (DİSİ), Yorgos Yeorgiu (AKEL), Kostas Mavridis (DİKO) ve Fidias Panayotu’nun (Bağımsız) konuşmalarına da yer verdi.

Rum AP milletvekilleri konuşmalarında AB’nin tutumunu ve Türkiye’ye yaptırımlar uygulamamasını eleştirdiler.