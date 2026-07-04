Avrupa Komisyonu’nun hava taşımacılarına devlet ödenekleri ve yeni hatlar başlatılmasına verilen kamu teşvikleriyle ilgili kurallarını katılaştırma kararı ve yeni kuralların Nisan 2027’de devreye girecek olmasının Güney Kıbrıs’ın dış dünya ile bağlantısına "darbe olduğu" belirtildi.

Fileleftheros “Kıbrıs’ın Bağlantısı Havaya” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın, Avrupa ile tek bağlantı olanağı olan hava taşımacılığına getirilen bu yeni kurallar ile artık coğrafik ve ekonomik izolasyon riski altında olduğunu yazdı.

Rum yönetimi, Avrupa Komisyonu’nun hava taşımacılığı sektörüne devlet ödenekleri ve yeni uçuş hatları başlatılmasına devlet teşvikini ciddi şekilde kısıtlayan, yeşil dönüşümle ilgili çok katı kriterler getiren değişiklik kararıyla ilgili, 11 Mayıs 2026’da sona eren istişare sürecinde adalara özel muamele talep etti.

Haberde Güney Kıbrıs'ın hava yolu bağlantısını “hayat memat meselesi” olarak gördüğü ve Komisyon’dan Larnaka ve Baf havalimanlarının “bölgesel uyum altyapısı” olarak tanınmasını yeni hatlar için devlet teşviklerinin korunmasını istediği belirtildi. Gazete yaklaşık 920 bin nüfusu bulunan Güney Kıbrıs’taki iki havalimanında geçen yıl toplam 10,7 milyon yolcu trafiği gerçekleştiğine işaret eden Güney Kıbrıs'ın, 2035’e kadarki uyum dönemi içerisinde “kişi başına yolcu” kriteri getirilmesini talep ettiğini de yazdı.