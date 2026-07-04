AKEL Mağusa teşkilatı, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’a mektup göndererek Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Liopetri’deki “Modestos Pandeli” kampının güvenlik açısından köy sakinlerini kaygılandırdığını kaydetti ve konumunun gözden geçirilmesini, meskun bölgeden taşınması istedi.

Haravgi’nin “AKEL: Kışla Liopetri Yerleşiminden Taşınsın” başlıklı haberine göre Rum Yönetimi, Liopetrili bir Rum’un kampın yakınındaki arsasına inşaat yapmak için izin başvurusunda bulunduğu 2025’te “mühimmat depoları da olması yüzünden tehlikeli olduğu gerekçesiyle “Modestos Pandeli” Kışlasının çevresindeki güvenlik şeridi yakınında yerleşimi yasaklamıştı. Kışla etrafında yerleşim kısıtlamasından etkilenen köylüler ise avukatları aracılığıyla kışlanın köyden taşınmasını talep ediyor.

Mühimmat depoları da olan “Modestos Pandeli” Kışlası yerleşkesinin meskun bölge içerisinde ve Liopetri İlkokuluna çok yakın mesafede bulunduğuna dikkat çeken AKEL Mağusa teşkilatı, Savunma Bakanlı Vasilis Palmas’tan değerlendirme raporları, kışlada uygulanan güvenlik önlemleri ve kışlanın meskun bölgeden taşınması olasılığının değerlendirilip değerlendirilmediğine dair resmi bilgi istiyor.

Aynı gazete Palmas’ın RMMO’da (Sözleşmeli Asker/ SYOP) olarak çalışan profesyonel askerlerin, astsubaylığa geçmesi için bugün var olan kontenjan sayısını artırdıklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre Palmas profesyonel asker olarak görev yapmak isteyen adayların yazılı sınav sonuçlarını teslim aldığı dün yaptığı açıklamada, SAFE mekanizması aracılığıyla uygulanacak programlar nedeniyle RMMO’nun artan ihtiyacını karşılamak amacıyla Rum Maliye Bakanlığı ile istişare içerisinde bugün var olan kadro sayısını 250’den 400’e çıkardıklarını söyledi.