Kıbrıslı Rum gazeteci ve araştırmacı Makarios Drusiotis’in, “Fileleftheros” gazetesi ve “Kronos Haber Ajansı” aleyhine açtığı tazminat davasını kazandığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, “Fileleftheros” gazetesinde 25 Mart 2009 tarihinde yer alan bir yazıda Drusiotis’e yönelik “aslında sahte Yunan ismi kullanan bir Türk olduğu” gibi ifadeleri yer almıştı.

Mahkeme, Drusiotis’e 61 bin Euro tazminat ve ayrıca mahkeme masrafları için de 3 bin Euro ödenmesi kararını onayladığını aktardı.