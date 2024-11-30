Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor’u ağırladı. İlk yarının 1-1 bittiği maçta karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Antalyaspor Safuri ile öne geçti. Bu gole 3 dakika sonra Koita attığı şık golle cevap verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 66. dakikasında Veysel Sarı Antalyaspor'u yeniden öne geçiren golü kaydetti. Antalyaspor maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 17 yaparak 8. sıraya yükselirken, Sivasspor 18 puanda 7. sırada kaldı.