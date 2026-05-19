Türkiye’de Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis oynatma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp önceki gün adliyeye sevk edilen 154 zanlıdan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlikçe Kütahyalı ile Uzun'un tutuklanmasına karar verildi, haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin arasında banka yöneticilerinin, emniyet personellerinin ve avukatların da bulunduğu öğrenilmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulanmıştı.

8 BİN 500 YASA DIŞI SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alınmıştı.

Kütahyalı, “Örgüt üyesi değilim” demişti. Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.'yü tanıdığını söylemiş üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda ise 6 aracı ve 3 evi olduğunu bildirmişti.

46 BUÇUK MİLYON LİRA ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ SORULDU

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö. İle 46 buçuk milyon lira şüpheli işlemi hacmi var. Kütahyalı'nın iddiaya göre, S..ay isimli bir ödeme şirketinden, 2024 yılında, 691 bin, 640 bin, 700 bin, 621 bin, 553 bin, 546 bin, 525 bin, 519 bin lira gibi ödemeler aldığı, F…pay ödeme şirketinden, 2023 yılında neredeyse her ay 500 bin, yine 2023 yılında S..y şirketinden neredeyse yer ay 500 bin, 2024 yılında yine başka bir ödeme kuruluşundan 500 bin lira ulaşan düzenle ödemeler aldığı görülüyor.

MASAK RAPORUNDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İfade tutanağına göre Kütahyalı, birden fazla ödeme kuruluşu üzerinden ödeme almış görünüyor. Geniş bir ödeme ağını ortaya çıkarmak için hazırlandığı anlaşılan MASAK raporundaki tespitler özetle şöyle;

“Suç örgütünün kurduğu suç ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu, ayrıca örgütün işleyişini engel olmaya çalışan, örgütün şahısların silahlı eylemlerine de dahil olduğu (kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme vb.), Suç örgütünün kurduğu 'profesyonel aklama sisteminde' rol alan, yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında anlaşmalar yaparak haksız kazanç elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Suç örgütünün kurduğu profesyonel aklama sisteminde' rol alan suçtan elde edilen paraların yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında kuyumcu ve döviz bürolarından nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS’lar ayarlayan şahısların olduğu' şeklinde analiz ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır. ”

Rasim Ozan Kütahyalı hesaplarında örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildi. Kütahyalı’nın hesaplarına 09.06.2021-03.06.2024 tarihleri arasında toplam 192 işlemde 35 milyon 201 bin 344 TL para girişi tespit edildi.

KREDİ KARTI BORCU VARMIŞ!

Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde söz konusu paraların kendi kredi kartlarını döndürmek amacıyla yaptığını öne sürdüğü işlemlerden kaynaklandığını iddia etti. Kütahyalı, “Kredi kartımdan para çekilip komisyon düşülerek tarafıma ödendi. Çok fazla işlem yaptığım için meblağ yüksek görünmektedir” dedi.

Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı ve çocuklarına ödemesi gereken 2025 yılı kasım ve aralık nafakalarını ödemediği için geçen aylarda hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

İŞTE MAL VARLIĞI

Kredi kartı borcu olduğunu iddia eden ve eski eşiyle çocuklarına nafaka ödemeyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı ise dudak uçuklattı.

Kütahyalı'nın mal varlığında şu kalemler yer aldı:

- 2009 model Jaguar marka araç

- 1981 model klasik otomobil

- 2013 model Volkswagen

- 2023 model Chery

- 1998 model Range Rover

- 2003 model Range Rover

- Sarıyer’de bir apartman dairesi

- İzmir Göztepe’de bir apartman dairesi

- Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultan Makamı Konutları’nda yüzde 50 hisseli bahçe dubleks.