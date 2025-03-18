Lefkoşa Atatürk İlkokulu’nda uyuz salgını baş gösterdi, veliler harekete geçti.

Uyuz olma potansiyeline sahip öğrenciler evlere gönderildi. İki gündür ilaçlanan okulda sınıflar ise yeniden düzenlendi.

Okulda yaşanan uyuz salgını, birçok çocuğun sağlığını ciddi anlamda etkiledi.

Okul velileri, öğrencilerin uyuz salgınına yakalandığını, yetkililerin yaşanan salgından haberdar olmasına rağmen hiçbir önlem almadığını ve velileri de haberdar etmediğini iddia etti. Endişeli veliler yetkilileri bir an önce uyuz salgınına karşı önlem almaya çağırdı.

Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Şan ise okuldaki 15 öğrencinin uyuz hastalığına yakalandığını bildirdi. Şan, hastalıkların tespit edilmesinin ardından Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’na durumun bildirildiğini aktardı.

Bakanlıklar aracılığı ile okulda gereken hijyen önlemlerinin alındığını aktaran Atatürk İlkokulu Müdürü, sınıflarda ilaçlama faaliyetlerinin yapıldığını da söyledi.

Hasta olan öğrencilerin rapor alıp evlerinde istirahat ettiğini belirten Şan, öğrencilerin aynı okulda okuyan kardeşlerinin dahi kontrol altına tutulduğunu belirtti. Velilere de seslenen Şan, gereken tüm önlemlerin alındığını, endişe edilecek bir durumun olmadığını aktardı.

UYUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyuz hastalığı, mikroskopik bir parazit olan Sarcoptes scabiei’nin neden olduğu, yoğun kaşıntıya yol açan bulaşıcı bir cilt hastalığıdır. Parazit, cilt altına tünel açarak ilerler ve burada çoğalır. Uyuzun en belirgin belirtileri arasında özellikle gece artan şiddetli kaşıntı, kırmızı döküntüler, ciltte kabarcıklar ve parazit tünellerine bağlı ince çizgiler bulunur.

Uyuzun anlaşılması, genellikle hastanın şikayetleri ve fiziksel muayene ile konulur, ancak bazı durumlarda deri kazıntısı yapılarak mikroskop altında inceleme gerekebilir. Tedavide, doktorun önerdiği antiparaziter kremler veya losyonlar kullanılır ve hasta ile aynı evde yaşayan herkesin tedaviye dahil edilmesi önemlidir. Tekrarlamaların önlenmesi için kişisel eşyaların ve giysilerin yüksek ısıda yıkanması önerilir.