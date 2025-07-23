Aksa 1. Ligin yeni ekiplerinden Aslanköy Spor Kulübü düzenlediği dayanışma gecesiyle sempatizanları ve destekleyicileriyle bir araya geldi.

Salı gecesi Kulüp Başkanı Gürkan Onalt önderliğinde düzenlenen dayanışma gecesinde 12 milyon TL’den fazla katkı toplandı.

İskele bölgesinde bulunan Grand Sapphire Otel’de düzenlenen geceye ülkenin birçok önemli iş insanı katılırken rekor seviyede bağış elde edildi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Mağusa Türk Gücü Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ve diğer kulüp başkanları ile çok sayıda iş insanı geceye katılım gösterdi.

Gecede bir konuşma yapan Aslanköy Başkanı Gürkan Onalt, “Kapalı bir kulüpten geldiğimiz ve ilk kez mücadele edeceğimiz Birinci Lig’de hedefimiz tabii ki Süper Lig olacaktır” açıklamasını yaptı.

Sunuculuğunu Hüseyin Kıral’ın yaptığı ve eğlenceli saatlerin yaşandığı, nezih ortamdaki gecede kulübe katkı sağlayanlara başkan Gürkan Onalt tarafından plâket takdiminde bulunuldu. Kulübe maddi katkının da sağlandığı gecede Aslanköy Gençlik Spor Derneği’ne rekor bir bağış yapılırken, yaklaşık 12 Milyon TL’yi aşkın bağışta bulunuldu.