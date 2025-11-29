Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 11. hafta maçında Aslanköy, Kozanköy’ü konuk etti.
Şenol Stadının güzel zemininde oynanan Aslanköy – Kozanköy maçını Hakan Ünal yönetti. Pozisyonlu geçen ilk devrede Kozanköy Azad’ın golüyle 1 – 0 geçerken, oyuna sonradan giren Emre Turgut’un 43’teki golüyle ilk devre 1 – 1 berabere tamamlandı.
İkinci devrede pozisyon sayısı artarken, skoru belirleyen golü Sadık Balarabe attı. 2 – 1
Maç sonunda çıkan olaylar büyümeden önlendi.