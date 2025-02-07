İş insanı Asil Nadir’in hayatını kaybettiğine yönelik medyada ve sosyal medyada çıkan iddialar, Kolan British Hastanesi tarafından yalanlandı.

Kolan British Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Bölükbaşı tarafından TAK ve BRT muhabirine yapılan açıklamada, 83 yaşındaki Nadir’in hayatını kaybettiğine dair iddiaların doğru olmadığı, Nadir’in yoğun bakımda bulunduğu ve durumunun ise kritik olduğu kaydedildi.

NADİR AİLESİNDEN ÇAĞRI: “0 NEGATİF KAN VE PLAZMA ARANIYOR”

Kolan British Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Asil Nadir için kan aranıyor.

Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, asistanı Gamze Özmalatyalılar aracılığıyla, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Asil Nadir için 3 adet 0 negatif kan, 7 adet TDP (taze donmuş plazma) arandığını duyurdu.

Açıklamada, kan bağışlarının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na yapılabileceği kaydedildi.

Asil Nadir’in yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ettiği belirtilen açıklamada, “Dualarınızı esirgemeyin” denildi.